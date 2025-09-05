Ski-Weltcup am Hochficht? „Müssen Chance nützen!“

Als langjähriger ÖSV-Funktionär kennt er im Skizirkus Gott und die Welt: Hans Pum! Als OÖ-Verbands-„Vize“ ist er nun ein Strippenzieher bei den Plänen, dass am Hochficht ab 2026 Weltcup-Rennen der Damen steigen sollen. Die „Krone“ sprach mit dem 71-Jährigen über die Chancen, das Skigebiet und den Profit.