Nach Aus für Amtsgeheimnis: So geht es nun weiter

Reduktion von Komplexität

Sofort umsetzbar für die Expertin seien: Systeme erkennen Inhalte, ordnen Zuständigkeiten. Das sparte Tage, nicht nur Minuten; Sprachmodelle mit Vektorsuche wühlen sich durch elektronische Akten und bringen die relevanten Dokumente an die Oberfläche; KI liefert eine solide erste Fassung samt Begründungsstruktur und hält Fristen im Blick; Metadaten, Kategorien und Kurzfassungen fürs Informationsregister reduzieren künftige Einzelfallanträge spürbar.

„Die Verantwortung liegt beim Menschen“

Aus (sozial-)wissenschaftlicher Sicht betrachtet könnte man sagen, es handelt sich um eine höchst effiziente Methode der Inhaltsanalyse. Diese dürfte in naher Zukunft auch generell Bereiche wie die Justiz bzw. das Rechtssystem umfassend erfassen. Höllbacher warnt jedoch vor Euphorie. Ohne Eingriff könne es zum Risiko kommen, für Datenschutz, Rechtsstaatlichkeit und Vertrauen.