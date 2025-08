Polit-Pannenkönig Schellhorn: Sepp, was ist los?

Beate Meinl-Reisinger reiste direkt von ihrer Stippvisite beim US-Kollegen Marco Rubio in Washington an. Die Außenministerin und ihr Staatssekretär hatten am Vortag der Eröffnung der Salzburger Festspiele zu einem Empfang ins Große Festspielhaus gebeten. Meinl-Reisinger, die es last minute zu ihrer eigenen Einladung schaffte, feixte zur Begrüßung: „Ich danke jeden Tag Gott, dass es Schminke gibt. So kann ich hier relativ erholt aussehend vor Ihnen stehen.“