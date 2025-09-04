Was darf ich, was nicht? Rechtskunde für Schüler

Die beiden Kärntner Rechtsantwälte Brigitta Winkler und Michael Lassnig aus Villach erklären Schülern, wie es um ihre Strafmündigkeit, den Hass im Netz und das NS-Verbotsgesetz steht. Die „Krone“ hat sich die brennendsten Fragen der Schüler angeschaut.
„Krone“: In unserem Klassenchat werden Nazimemes von Hitler verschickt. Das ist doch eh harmlos – oder?
Birgitta Winkler & Michael Lassnig: Nein! Egal, ob ernst gemeint oder „nur Spaß“ – das Verschicken von NS-Symbolen ist strengstens verboten und es kann ab dem 14. Geburtstag sogar zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommen. Tipp: Chatverlauf sichern und melden – auf keinen Fall weiterleiten! Sonst macht man sich unter Umständen selbst strafbar.
Ich kann aber auf Facebook liken, was ich will!
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum! Ein Like ist eine Zustimmung zu einem Inhalt – und nur solange erlaubt, solange dieser unbedenklich ist. Ist man sich nicht sicher, lieber unkommentiert lassen!
Ein Typ aus der 3. Klasse hat Geld gefordert, sonst verhaut er mich. Er meint, ihm kann ja nichts passieren.
Das ist Erpressung oder Nötigung und definitiv keine harmlose Mutprobe. Opfer sollen nie zahlen, sondern sich Hilfe holen – bei Eltern und Lehrern! Für Unter-14-Jährige gibt es zwar keine gerichtliche Strafe, aber Polizei und Jugendhilfe können einschreiten. Auch ein Schulverweis kann Thema sein.
Ich bin schon 17, darf ich mir selbst ein Auto kaufen?
Als mündiger Minderjähriger ist man nur bedingt geschäftsfähig – ein Autokauf übersteigt die erlaubten geringfügigen Alltagsgeschäfte. Ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten ist ein Kauf rechtsunwirksam.
Meine Eltern haben ständig von mir Kinderfotos in sozialen Medien gepostet, das nervt gewaltig. Was kann ich dagegen tun?
Eine solche Veröffentlichung ohne Einwilligung kann eine unzulässige Persönlichkeitsverletzung sein! Auch Minderjährige müssen zustimmen – fehlt diese Entscheidungsfähigkeit, bleibt eine Veröffentlichung unzulässig, selbst wenn die Eltern zugestimmt haben. Das Kind kann von den Eltern eine Löschung und eine künftige Unterlassung verlangen. In jedem Fall empfiehlt es sich, das Gespräch darüber zu suchen!
Seit zwei Jahren kommen Kärntens Rechtsanwälte in die Klassen, um Schüler über die Rechtslage speziell an der Schwelle zur beginnenden Strafmündigkeit ab 14 Jahren aufzuklären – denn was unter Gleichaltrigen eben noch als Spaß empfunden wird, kann rasch teurer Ernst werden, nicht nur mit finanziellen, sondern auch mit strafrechtlichen Konsequenzen. Bisher haben 25 Schulen am Projekt „Gewaltprävention“ teilgenommen; 31 Anwälte sind mit dabei. Mit dem neuen Schuljahr geht es in die nächste Runde.
Apropos Fotos: Was im Internet ist, ist für alle da.
Keineswegs. Online verfügbare Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Verwende ich Fotos ohne Zustimmung, kann es empfindliche Geldforderungen geben. Und auch bei eigenen Bildern gilt es, die Zustimmung jener Personen einzuholen, die vielleicht darauf zu sehen sind.
