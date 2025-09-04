Was darf ich, was nicht? Rechtskunde für Schüler

Meine Eltern haben ständig von mir Kinderfotos in sozialen Medien gepostet, das nervt gewaltig. Was kann ich dagegen tun?

Eine solche Veröffentlichung ohne Einwilligung kann eine unzulässige Persönlichkeitsverletzung sein! Auch Minderjährige müssen zustimmen – fehlt diese Entscheidungsfähigkeit, bleibt eine Veröffentlichung unzulässig, selbst wenn die Eltern zugestimmt haben. Das Kind kann von den Eltern eine Löschung und eine künftige Unterlassung verlangen. In jedem Fall empfiehlt es sich, das Gespräch darüber zu suchen!