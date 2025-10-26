Kamala Harris ist mit US-Politik „nicht fertig“

„Liegt mir im Blut“

Die 61-jährige Politikerin betonte, dass ihre jungen Großnichten „mit Sicherheit in ihrer Lebenszeit“ eine Präsidentin im Oval Office erleben würden. Wie ihre nächsten beruflichen Schritte aussehen werden, sei jedoch noch offen, ergänzte Harris: „Ich habe noch nicht entschieden, was ich in Zukunft tun werde, abgesehen von dem, was ich gerade tue.“ Sie habe ihre gesamte Karriere im Dienste der Gemeinschaft verbracht, „das liegt mir im Blut, und es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren“, fügte die Demokratin hinzu.