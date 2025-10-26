Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu hastig unterwegs

Hoppala! MotoGP-Fahrer crasht am Weg in die Box

MotoGP
26.10.2025 09:19
Fermin Aldeguer leistete sich auf dem Weg in die Box ein kleines Malheur.
Fermin Aldeguer leistete sich auf dem Weg in die Box ein kleines Malheur.(Bild: AFP/APA/ATTILA KISBENEDEK, Instagram/motogp)

Was war denn da los? Unfreiwillig hat Fermin Aldeguer am Samstag für die wohl kurioseste Szene des MotoGP-Wochenendes gesorgt. Der Gresini-Pilot verunfallte nach dem Q1 am Weg in die Box ...

0 Kommentare

Nachdem sich Aldeguer am Samstag mit der Bestzeit im Q1 für das Q2 qualifiziert hatte, wollte der 20-jährige Spanier sein Motorrad so rasch wie möglich in seine Box führen, um es dort für die zweite Session fit zu machen.

Dabei verlor der Indonesien-Sieger jedoch die Kontrolle über seine Ducati, die im nach rechts in ein Regal krachte. Zwar blieb Aldeguer Gott sei Dank unverletzt, den einen oder anderen hämischen Kommentar wird er sich dennoch gefallen lassen müssen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
188.894 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
159.403 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
158.405 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf