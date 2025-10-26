Hoppala! MotoGP-Fahrer crasht am Weg in die Box

Was war denn da los? Unfreiwillig hat Fermin Aldeguer am Samstag für die wohl kurioseste Szene des MotoGP-Wochenendes gesorgt. Der Gresini-Pilot verunfallte nach dem Q1 am Weg in die Box ...
Nachdem sich Aldeguer am Samstag mit der Bestzeit im Q1 für das Q2 qualifiziert hatte, wollte der 20-jährige Spanier sein Motorrad so rasch wie möglich in seine Box führen, um es dort für die zweite Session fit zu machen.
Dabei verlor der Indonesien-Sieger jedoch die Kontrolle über seine Ducati, die im nach rechts in ein Regal krachte. Zwar blieb Aldeguer Gott sei Dank unverletzt, den einen oder anderen hämischen Kommentar wird er sich dennoch gefallen lassen müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.