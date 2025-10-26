Gefährliche Erreger: Den Legionellen auf der Spur

Im Juli 1976 trafen sich Mitglieder der amerikanischen patriotischen Veteranenorganisation „American Legion“ in einem Hotel in Philadelphia. Dieser Vereinigung darf beitreten, wer als Soldat an einem der Kriege der USA teilgenommen hat. Die Mitglieder nennen sich ganz unbefangen „Legionäre“ – im deutschen Sprachgebrauch erinnert das an die Fremdenlegion, die berühmt-berüchtigte Söldnertruppe im Dienste Frankreichs. Die American Legion hat heute 1,6 Millionen Mitglieder.