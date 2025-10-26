Gefährliche Erreger: Den Legionellen auf der Spur

Anfang des Jahres hat in Vorarlberg ein Legionellen-Ausbruch für Schlagzeilen gesorgt, 43 Personen sind erkrankt. „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr erklärt, was es mit der „Legionärskrankheit“ auf sich hat.
Im Juli 1976 trafen sich Mitglieder der amerikanischen patriotischen Veteranenorganisation „American Legion“ in einem Hotel in Philadelphia. Dieser Vereinigung darf beitreten, wer als Soldat an einem der Kriege der USA teilgenommen hat. Die Mitglieder nennen sich ganz unbefangen „Legionäre“ – im deutschen Sprachgebrauch erinnert das an die Fremdenlegion, die berühmt-berüchtigte Söldnertruppe im Dienste Frankreichs. Die American Legion hat heute 1,6 Millionen Mitglieder.
