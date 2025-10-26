Der Große Preis von Malaysia – ab 8 Uhr LIVE

Francesco Bagnaia hat am Samstag den Sprint beim MotoGP-Wochenende in Malaysia vor Alex Marquez gewonnen. Während der italienische Ducati-Pilot erstmals seit Ende September in Motegi wieder punktete, steht Marquez als Vizeweltmeister hinter seinem Bruder Marc fest. Marc Marquez hat den Titel bereits sicher und seine Saison verletzungsbedingt beendet. KTM-Fahrer Pedro Acosta holte als Vierter hinter Fermin Aldeguer sechs Punkte, Markenkollege Brad Binder wurde in Sepang nur 16.