Der Große Preis von Malaysia – ab 8 Uhr LIVE

Renntag am Sepang International Circuit! Der Große Preis von Malaysia beginnt um 8 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der Zwischenstand:
Francesco Bagnaia hat am Samstag den Sprint beim MotoGP-Wochenende in Malaysia vor Alex Marquez gewonnen. Während der italienische Ducati-Pilot erstmals seit Ende September in Motegi wieder punktete, steht Marquez als Vizeweltmeister hinter seinem Bruder Marc fest. Marc Marquez hat den Titel bereits sicher und seine Saison verletzungsbedingt beendet. KTM-Fahrer Pedro Acosta holte als Vierter hinter Fermin Aldeguer sechs Punkte, Markenkollege Brad Binder wurde in Sepang nur 16.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.