Predigen mit KI: „Klug, aber herz- und geistlos“

Im Künstlerhaus Wien kann man jetzt einen „KI-Jesus“ treffen: Der digitale Avatar auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) steht Besuchern für allerlei Fragen zur Verfügung. Was sagt die Kirche zum virtuellen Beichtvater? Wie hält sie es überhaupt mit der KI? Wir haben Österreichs „Kunstbischof“ Hermann Glettler von der Diözese Innsbruck dazu gefragt.