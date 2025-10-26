Sturm Graz gegen Wolfsberger AC, LIVE ab 14.30 Uhr

Elfte Runde der österreichischen Bundesliga! Meister Sturm Graz empfängt Cup-Sieger Wolfsberger AC. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Der Meister und Tabellenführer gegen den Vierten: Das Duell in der Merkur Arena verspricht einiges an Spannung. Und es gibt dem neuen WAC-Coach Peter Pacult die Gelegenheit, im zweiten Spiel mit den Wölfen erstmals anzuschreiben. Beim Debüt setzte es nach fünf Partien ohne Niederlage gegen Ried ein Last-Minute-1:2 vor eigenem Publikum. „Wir müssen wieder in die Spur kommen“, forderte der Wiener von seiner Truppe, die gegen den Aufsteiger nach guten Anfangsminuten in allen Belangen enttäuschte. Immerhin ist man auswärts in der Liga saisonübergreifend seit neun Partien ungeschlagen. „Es erwartet uns ein schweres Spiel, das wir aber meistern können“, meinte Ex-Sturm-Kicker Donis Avdijaj optimistisch.
Sturm erwartet die Kärntner im Pack-Derby mit vier Siegen en suite auf der Habenseite. Es waren, wie zuletzt beim 4:3-Erfolg bei Blau-Weiß Linz, nicht immer vollends überzeugende Vorstellungen, in den entscheidenden Momenten präsentierten sich die Blackys aber stets eiskalt. Daran soll sich auch nach dem 1:2 bei Celtic Glasgow in der Europa League nichts ändern. Die Leistung in Schottland stimmte Trainer Jürgen Säumel keinesfalls pessimistisch – im Gegenteil. Der 41-Jährige konstatierte seiner Truppe einen couragierten Auftritt: „Wir können viele positive Erkenntnisse mitnehmen.“
