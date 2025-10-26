Sturm Graz gegen Wolfsberger AC, LIVE ab 14.30 Uhr

Der Meister und Tabellenführer gegen den Vierten: Das Duell in der Merkur Arena verspricht einiges an Spannung. Und es gibt dem neuen WAC-Coach Peter Pacult die Gelegenheit, im zweiten Spiel mit den Wölfen erstmals anzuschreiben. Beim Debüt setzte es nach fünf Partien ohne Niederlage gegen Ried ein Last-Minute-1:2 vor eigenem Publikum. „Wir müssen wieder in die Spur kommen“, forderte der Wiener von seiner Truppe, die gegen den Aufsteiger nach guten Anfangsminuten in allen Belangen enttäuschte. Immerhin ist man auswärts in der Liga saisonübergreifend seit neun Partien ungeschlagen. „Es erwartet uns ein schweres Spiel, das wir aber meistern können“, meinte Ex-Sturm-Kicker Donis Avdijaj optimistisch.