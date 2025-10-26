Katy Perry und Justin Trudeau sind ein Paar

Schon länger pfiffen es die Spatzen von den Dächern, seit Monaten bereits gab es eindeutige Hinweise auf eine Beziehung. Nun aber ist es offiziell: Sängerin Katy Perry und Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau sind ein Paar. Die beiden wurden händchenhaltend an Perrys Geburtstag in der Stadt der Liebe gesichtet.
Popstar Katy Perry und Kanadas Premierminister Justin Trudeau haben am Samstagabend gemeinsam in Paris gefeiert – und das nicht im Verborgenen.
Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, verbrachten die beiden den Abend im weltberühmten Nachtklub „Crazy Horse“, der nur wenige Schritte vom Eiffelturm entfernt liegt. Der Anlass war Perrys 41. Geburtstag.
Das Portal veröffentlichte auch ein Video, das die beiden beim Verlassen des Etablissements zeigt. Perry trägt ein rückenfreies rotes Abendkleid, Trudeau einen schwarzen Anzug mit T-Shirt.
Händchenhaltend bahnt sich das Duo seinen Weg durch die wartende Menge, bevor es in ein Auto steigt. Trudeau lässt Perry galant den Vortritt und legt schützend die Hand auf ihren Rücken. Das muss Liebe sein!
Übrigens: Auch „Herr der Ringe“-Star Orlando Bloom ist nach der Trennung von Katy Perry Berichten zufolge „wieder am Daten“. Mit Katy verbinde ihn nicht nur die gemeinsame „schönste“ Tochter Daisy, sondern auch „nichts als Liebe“. Die beiden waren zehn Jahre lang ein Paar, Anfang dieses Jahres kam es zum Bruch.
