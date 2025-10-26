Katy Perry und Justin Trudeau sind ein Paar

Übrigens: Auch „Herr der Ringe“-Star Orlando Bloom ist nach der Trennung von Katy Perry Berichten zufolge „wieder am Daten“. Mit Katy verbinde ihn nicht nur die gemeinsame „schönste“ Tochter Daisy, sondern auch „nichts als Liebe“. Die beiden waren zehn Jahre lang ein Paar, Anfang dieses Jahres kam es zum Bruch.