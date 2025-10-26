Damit unsere Wildbienen weiter summen

„BeeWild“ - Österreich summt auf

Genau hier setzt die Initiative „BeeWild“ an, die von der Krone seit Monaten unterstützt wird. Sie will Österreich zu einem Land machen, in dem die Bienen wieder fliegen – und zwar wild, frei und vielfältig. Unterstützt wird die Aktion von Frutura, Österreichs größtem Frucht- und Gemüsevermarkter, und einer Riege prominenter Mitstreiter: Andreas Gabalier, Dominik Thiem, Elina Garanca, Lizz Görgl und Sebastian Vettel. „Wir müssen die Menschen wieder mit der Natur versöhnen. Wenn Kinder lernen, dass jedes Insekt wichtig ist, dann retten wir mehr als nur Arten – wir retten Bewusstsein.“ Das sagt Katrin Hohensinner-Häupl, Geschäftsführerin von Frutura, während sie gemeinsam mit Volksschulkindern kleine Nisthilfen für Wildbienen baut.