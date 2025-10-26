Sergio Perez kehrt im Ferrari zurück

„Ich verbringe viel Zeit im Simulator“, verrät Perez. Allerdings lässt sich dort nicht alles erfahren, und so hat sich sein neuer Arbeitgeber Cadillac für einen November-Test in Imola angemeldet. Bei dem mit älteren Autos gefahren werden darf. Weil der US-Rennstall als Neuling natürlich noch keine solchen besitzt, darf man sich als Motorenkunde von Ferrari einen zwei Jahre alten SF23 von der Scuderia ausleihen.