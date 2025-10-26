Auto-Crash vor RTL? „Haben ein Rentier erwischt“

Ehe Lucas Braathen rechtzeitig zum Weltcup-Auftakt in Sölden ankam, sorgte eine Autopanne für zusätzlichen Stress. „Wir haben ein Rentier erwischt. Es war sehr dramatisch“, meinte der Brasilianer auf den Grund angesprochen.
Dass Braathen auf dem Weg zum Gletscher tatsächlich auf ein Rentier traf, ist mehr als nur unwahrscheinlich, sind die Tiere doch eher in Skandinavien als in den österreichischen Alpen zu Hause.
Gut möglich, dass der 25-Jährige eigentlich von einem Reh sprach, oder den eigentlichen Grund der Panne einfach nicht verraten wollte, jedenfalls dürfte ihn der Zwischenfall am Sonntagmorgen aus der Spur gebracht haben. Braathen schied bereits im ersten Durchgang des Riesenslaloms aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.