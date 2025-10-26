Ein rot-weiß-roter Festtag mit weiß-grünen Tupfern

Befreiung von den Befreiern, immerwährende Neutralität, Erfolgsgeschichte Zweite Republik – am 26. Oktober können die Gründe zum Feiern schon einmal verschwimmen. In der Steiermark reichen sie mitunter bis zu Napoleon zurück.
Keine 20 Jahre nach ihrer Ausrufung war die Erste Republik am Ende. Untergegangen im März 1938, „Finis Austriae“, das Ende Österreichs, gefolgt von der Menschheitskatastrophe Zweiter Weltkrieg mit ihren Abermillionen Toten. Die Zweite Republik gönnte sich, was für ein Kontrast, zum 20. Jubiläum ein Fest: Aus dem Tag der Fahne wurde 1965 der Nationalfeiertag.
