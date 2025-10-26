Volles Programm! Super-Sonntag für die Sportfans

Von der Reichweite her ist die Formel 1 die Nummer eins, denn über 150 Länder übertragen die Bilder aus Mexiko. Das Tennis-Finale braucht sich aber nicht verstecken, über das Duell um die „Wien-Krone“ wird in ähnlich vielen Ländern berichtet. Eine unbezahlbare Werbung für die Hauptstadt, die sich bei Turnier-Macher Herwig Straka bedanken sollte. Der steirische Manager schaffte es, mit innovativen Ideen und sympathischem Lobbying bei Stars das Event binnen weniger Jahre von einem Sorgenkind zu einem der besten Events im Tenniszirkus aufzubauen.