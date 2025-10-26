Erdbeben in Italien: Menschen schliefen in Autos

„Situation beunruhigend“

„Es gibt keine Einstürze, und derzeit liegen keine Meldungen über Schäden vor. Die Situation ist unter Kontrolle, bleibt aber beunruhigend.“ Nach den ersten Erschütterungen am Samstag hatte der Bürgermeister bereits für Montag die Schließung der Schulen angeordnet.

Erdbeben im Gebiet der Campi Flegrei gemeldet

Inzwischen wurde in der Nacht auf Sonntag auch ein Erdbeben im Gebiet der Campi Flegrei, der „Phlegräischen Felder“, nahe Neapel gemeldet. Der Erdstoß hatte eine Stärke von 3.1, wie das INGV-Institut meldete. Die Gegend ist immer wieder von Erschütterungen gemeldet.