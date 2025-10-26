Mit Finale eroberte Sinner auch den Stephansdom

Am Ende der Saison wirkt der 24-Jährige frischer als die meisten. Auch die Bedingungen in Wien liegen Sinner, der als Lego-Fan von den Veranstaltern einen Stephansdom erhielt, den letzten Stein selbst setzen durfte. Dafür könnte Sinner bald ein Puzzlestein aus seinem Erfolgsrezept fehlen. Eineinhalb Monate ehe die Vorbereitung für 2026 beginnt, weiß er nicht, ob Erfolgscoach Darren Cahill ihm erhalten bleibt. „Ich weiß nicht, was Sache ist“, gab Sinner zu, der aber fix weiter einen zweiten Trainer neben Simone Vagnozzi will. „Weil mir der Austausch sehr wichtig ist.“