Kurator: „Schlafe jetzt mit dem Hammer im Museum“

Der Raub der beinahe unbezahlbaren Kronjuwelen aus dem Paris Louvre sorgt nach wie vor für Aufregung. Auch in der Steiermark gab es, im kleineren Maßstab, spektakuläre Fälle – zuletzt in Flavia Solva und in Deutschlandsberg. Dort greift der Museumskurator nun zu außergewöhnlichen Mitteln.