Mit dem Tod des Leitbullen begann der Sinkflug

Dietrich Mateschitz war ein echter Visionär

Still im Hintergrund freute sich der Mann, der all dies ermöglicht hatte: Dietrich Mateschitz. Der Mäzen investierte bis zu diesem Zeitpunkt nicht nur mehr als eine Milliarde Euro in den Verein, sondern auch unfassbar viel Leidenschaft, Energie und Herzblut. Mateschitz war nicht nur ein Visionär, sondern auch jemand, der es verstand, nur dann einzugreifen, wenn es wirklich erforderlich war.