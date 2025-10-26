Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ berichtet LIVE

Blackhawks, Panzer: Tausende sehen Bundesheer-Show

Österreich
26.10.2025 11:06

Am heutigen Sonntag feiert der österreichische Nationalfeiertag sein 70. Jubiläum – und damit auch die Verkündung der Neutralität. Auch wenn die Zustimmung gegenüber der Verpflichtung, keinen militärischen Bündnissen beizutreten, langsam sinkt, sind sich Volk, Politik und Experten auch heute noch einig: Sie muss bleiben. Die „Krone“ begleitet seit 9.30 Uhr mit einem Live-Überblick durch den Tag.

0 Kommentare
  • Am 26. Oktober feiert ganz Österreich den Nationalfeiertag: Militärshows, offene Türen mit Polit-Spitzen sowie zahlreiche Kultur- und Familienangebote laden zum Mitfeiern ein. Das Programm im Überblick für Wien finden Sie hier.

  • Zentrum des Programms zum Nationalfeiertag ist wie gewohnt der erste Wiener Bezirk rund um Helden- und Rathausplatz. Das Bundesheer, die Polizei und zahlreiche Rettungsorganisationen laden zu Schauveranstaltungen und Mitmachaktionen ein.

  • Die Feier betont Österreichs Neutralitätdemokratische Werte und die Erinnerung an die Staatsvertragsunterzeichnung vom 26. Oktober 1955.

Der „Krone“-Liveticker zum Mitlesen:

Es sind 14 Zeilen, auf die sich das Bundesverfassungsgesetz am 26. Oktober 1955 erstmalig stützt – und dennoch ist es bis heute von enormer Tragweite, gleicht es in Österreich fast einer Religion: die immerwährende Neutralität.

Den Auftakt bildet wie jedes Jahr die feierliche Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen um 9.30 Uhr. Die Bundesregierung gedenkt im Anschluss um 10 Uhr ebenfalls an die Opfer von Krieg und Gewalt. 

Auch Bundesheer feiert 70-jähriges Bestehen
Ab 11 Uhr findet am Heldenplatz die feierliche Angelobung von 1000 Rekrutinnen und Rekruten statt – begleitet von einem spektakulären Überflug zweier Eurofighter und einer Maschine des Typs C-130 „Hercules“. Das Bundesheer, das heuer sein 70-jähriges Bestehen feiert, steht dabei besonders im Mittelpunkt. „Das Bundesheer zeigt am Heldenplatz eindrucksvoll, wofür es steht – für Sicherheit, Einsatzbereitschaft und Teamgeist“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Vorfeld.

Lesen Sie auch:
26. Oktober: Österreich begeht den Nationalfeiertag.
„Krone“-Kommentar
Haben wir heute etwas zu feiern? A gmahde Wiesn!
26.10.2025
„Können froh sein ...“
Auch 70 Jahre danach: Kein Rütteln an Neutralität
25.10.2025
Nationalfeiertag 2025
Panzer, Polizei, Präsident: Republik lädt zum Fest
25.10.2025

Auch die Politik zeigt sich bürgernah: Viele Ministerien öffnen für Besuchende ihre Pforten und bieten ein individuelles Programm für Jung und Alt. 

Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichWien
BundesheerPolizei
Nationalfeiertag
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
188.894 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
159.403 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
158.405 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Mehr Österreich
„Krone“ berichtet LIVE
Blackhawks, Panzer: Tausende sehen Bundesheer-Show
An der Uhr gedreht!
In der Nacht wurde auf Winterzeit umgestellt
Krone Plus Logo
Jugend in Not
Die Lost Generation der Covid-Pandemie
Krone Plus Logo
Zehn Jahre im Wasser
Warum ein Körper schneller verwest als ein anderer
Offiziell bedroht
Damit unsere Wildbienen weiter summen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf