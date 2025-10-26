Blackhawks, Panzer: Tausende sehen Bundesheer-Show

Am heutigen Sonntag feiert der österreichische Nationalfeiertag sein 70. Jubiläum – und damit auch die Verkündung der Neutralität. Auch wenn die Zustimmung gegenüber der Verpflichtung, keinen militärischen Bündnissen beizutreten, langsam sinkt, sind sich Volk, Politik und Experten auch heute noch einig: Sie muss bleiben. Die „Krone“ begleitet seit 9.30 Uhr mit einem Live-Überblick durch den Tag.