Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltcup-Auftakt

Riesentorlauf der Herren in Sölden ab 10 Uhr LIVE

Ski Alpin
26.10.2025 05:12
Wie schlägt sich Raphael Haaser beim Saison-Auftakt in Sölden?
Wie schlägt sich Raphael Haaser beim Saison-Auftakt in Sölden?(Bild: Birbaumer Christof)

Weltcup-Auftakt für die Herren! Der erste Durchgang des Riesentorlaufs in Sölden beginnt um 10 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

In Sölden erfolgt der Startschuss zur Ski-Weltcup-Saison der Männer. Vor dem Riesentorlauf auf dem Rettenbachgletscher sieht ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer viel Potenzial in seinem Team. Weltmeister Raphael Haaser, Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz und Co. sind fit und bereit. Topfavorit ist ungeachtet dessen der Schweizer Marco Odermatt. Die Strecke hat neue Herausforderungen, darunter drei Wellen im Flachstück.

Marco Odermatt ist der klare Favorit.
Marco Odermatt ist der klare Favorit.(Bild: AFP/GEIR OLSEN)

  Die Österreicher könnten mit Selbstvertrauen in den ersten Höhepunkt des Olympia-Winters gehen, sagte Pfeifer. Vor der Saison habe man intern beschlossen, dass man das Heimrennen wie eine WM angehen wolle, um eine höhere Spannung zu haben und mit einem besseren Resultat reinzustarten. „Das war in den letzten Jahren nicht der Fall“, betonte Schwarz, der nach einer schwierigen Comeback-Saison wieder schmerzfrei trainieren konnte, zuletzt auf dem Mölltaler Gletscher. „Ich fühle mich wohl und freue mich, wenn es am Sonntag wieder losgeht“, sagte der Allrounder. Der Riesentorlauf sei derzeit seine stabilste Disziplin, in der er sich am wohlsten fühle.

Brennsteiners Sölden-Geschichte braucht Erfolgskapitel
Routinier Brennsteiner ist auch mit 34 Jahren im Training noch oft derjenige, der ÖSV-intern das Tempo vorgibt. In Sölden hat es für den Salzburger im Oktober 2020 bisher nur zu seinem 17. Platz gereicht, sonst gab es vor allem Ausfälle. „Es ist mir halt schon oft ein Fehler passiert, der nachher schnell bestraft wird“, konstatierte Brennsteiner. „Aber wenn alles zusammenpasst, kann ich ums Podium mitfahren.“

Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner(Bild: APA/EXPA)

  Für Haaser ist das erste Saisonrennen auch die erste Weltcup-Bewährungsprobe mit neuem Material, da der Tiroler von Fischer zu Atomic gewechselt ist. Das Training auf dem Rennhang in der Vorwoche habe ihm zumindest so viel gebracht, „dass ich beruhigt an den Start gehen kann am Sonntag“, erklärte er. „Aber wie ich schon gesagt habe, es wird sicher das eine oder andere Rennen dabei sein, wo noch viel zu lernen ist.“ Im Vorjahr hatte es Haaser im Ötztal auf den siebenten Platz geschafft. „Das war das erste Sölden-Ergebnis in meiner Karriere.“ Patrick Feurstein hofft, sein Vorjahresergebnis, einen achten Rang, zumindest zu bestätigten: „Ich glaube, mein Skifahren ist generell etwas stabiler als letztes Jahr.“

Fellers Rücktritt vom Rücktritt
Aufgrund der Gletscherschmelze und des Einsatzes von Schneedepots verändert sich laufend die Topografie der Strecke. Der Steilhang werde länger und steiler, erklärte Streckenchef Isidor Grüner. Im Flachstück vor dem Ziel habe man zusätzlich durch drei künstliche Wellen eine weitere Schwierigkeit eingebaut. „Ich bin kein großer Fan davon“, sagte Manuel Feller, der im Sommer den Rücktritt vom Riesentorlauf-Rücktritt erklärte. „Ich möchte es noch einmal probieren, natürlich dabei von Wochenende zu Wochenende schauen, was den Aufwand wert ist.“ Um das Podium werde er nicht mitfahren, „aber Top-Ten-Ergebnisse traue ich mir definitiv zu auf dem einen oder anderen Hügel“.

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: APA/EXPA)

  Eine höhere Startnummer um die 30 macht die Sache für Feller und Lukas Feurstein allerdings nicht einfach. „Ich glaube, wichtig ist, dass wir im ersten Durchgang mit so vielen wie möglich unter den 30 vertreten sind, ein bisschen gestreut. Am liebsten fünf oder sechs“, sagte Pfeifer. „Dann im zweiten müssen wir draufdrücken, dann sehen wir eh, was rauskommt.“ Letzter Österreicher am Sölden-Podium war Roland Leitinger 2021 als Zweiter.

Odermatt „will versuchen, jedes Rennen zu gewinnen“
Sieger war damals Gesamt-Weltcupsieger Odermatt, der mit Sölden aber noch eine Rechnung aus dem Vorjahr offen hat. Ein Innenskifehler führte vor zwölf Monaten zu einem seiner seltenen Ausfälle. Mit seinem dritten Sölden-Sieg würde er in der Bilanz mit Hermann Maier gleichziehen. Rekordsieger ist der US-Amerikaner Ted Ligety, der viermal am Rettenbachgletscher gewonnen hat. „Es ist immer ein kleines Fragezeichen, hier nach Sölden zu kommen, aber ich hatte einen tollen Sommer. Ich bin gesund. Ich fühle mich gut“, sagte Odermatt. „Auch heuer werde ich versuchen, jedes Rennen zu gewinnen.“

Mit Loic Meillard und Thomas Tumler zählen zwei weitere Schweizer hier zu den Favoriten. Das Vorjahresrennen wurde nach Odermatts Abflug zur großen Norweger-Show. Der nun wegen eines Knieproblems fehlende Sieger Alexander Steen Olsen setzte sich damals vor seinen Landsmännern Henrik Kristoffersen und Atle Lie McGrath durch. Vierter war der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen, der mit der Region Sölden als Sponsor quasi Heimvorteil hat.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
184.747 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
158.013 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
152.675 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Mehr Ski Alpin
Weltcup-Auftakt
Riesentorlauf der Herren in Sölden ab 10 Uhr LIVE
„Es war ziemlich laut“
Kein Nickerchen, Scheib dennoch auf „Meisterstufe“
Krone Plus Logo
Herren-Riesentorlauf
Warum Vinc am Gletscher in Sölden Milch geben will
Jubel im Ziel, aber
Scheib überrascht: „Hat sich furchtbar angefühlt!“
Triumph in Sölden
Erster RTL-Sieg seit 2016! Scheib lässt ÖSV jubeln

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf