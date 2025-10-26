Riesentorlauf der Herren in Sölden ab 10 Uhr LIVE

Für Haaser ist das erste Saisonrennen auch die erste Weltcup-Bewährungsprobe mit neuem Material, da der Tiroler von Fischer zu Atomic gewechselt ist. Das Training auf dem Rennhang in der Vorwoche habe ihm zumindest so viel gebracht, „dass ich beruhigt an den Start gehen kann am Sonntag“, erklärte er. „Aber wie ich schon gesagt habe, es wird sicher das eine oder andere Rennen dabei sein, wo noch viel zu lernen ist.“ Im Vorjahr hatte es Haaser im Ötztal auf den siebenten Platz geschafft. „Das war das erste Sölden-Ergebnis in meiner Karriere.“ Patrick Feurstein hofft, sein Vorjahresergebnis, einen achten Rang, zumindest zu bestätigten: „Ich glaube, mein Skifahren ist generell etwas stabiler als letztes Jahr.“