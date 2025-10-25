LASK gegen den Grazer AK – ab 17 Uhr LIVE

Zwei Siege hatten die Linzer vor der Übernahme von Kühbauer eingefahren, der könnte auf diese Bilanz nun schon nach zwei Partien kommen. „Wir haben ein Spiel gut absolviert, das heißt aber nicht, dass der Zug wieder rollt, ohne dass man die Stationen anfahren muss“, sagte der LASK-Coach. Der Erfolg habe ein gut verstecktes Selbstvertrauen bei seinen Kickern wieder hervorgebracht. „Jetzt ist es so, dass wir grundsätzlich in der Favoritenrolle sind. Jetzt sind wir gegen eine Mannschaft mit anderer Spielanlage auf eine andere Art und Weise gefordert, müssen wir andere Ideen finden“, sagte Kühbauer.