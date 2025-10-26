Kanzler Stocker klar für Teilnahme Israels am ESC

Weißmann in einem Interview mit der „Krone“: „So wie ich das seit Monaten in der EBU vertrete, habe ich das auch zuletzt im EBU Aufsichtsrat gemacht: Der ORF ist unmissverständlich für die Teilnahme des öffentlich-rechtlichen israelischen Rundfunks KAN beim Song Contest. Dafür werbe ich und werde das auch weiterhin tun, vor allem mit Blick auf die Geschichte Österreichs.“