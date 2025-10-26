Vorteilswelt
„Wäre fataler Fehler“

Kanzler Stocker klar für Teilnahme Israels am ESC

Wien
26.10.2025 08:29
„Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen“, so Österreichs Kanzler ...
„Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen“, so Österreichs Kanzler Christian Stocker.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT, Krone KREATIV)

Nach dem Sieg des Countertenors JJ mit seinem Ohrwurm „Wasted Love“ beim Song Contest in Basel findet der 70. ESC nächstes Jahr in Wien statt. Dabei wurden Stimmen laut, die Israel die Teilnahme an der beliebten Musikveranstaltung untersagen wollen. Doch Österreichs Kanzler spricht sich klar dafür aus.

„Ich würde es für einen fatalen Fehler halten, Israel auszuschließen. Schon aufgrund unserer Geschichte würde ich das niemals befürworten“, so Stocker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hintergrund von Österreichs Mitverantwortung am Holocaust. Die Waffenruhe im Gazastreifen habe die Situation verändert.

„Boykott aufgrund Herkunft lehne ich ab“
Ebenfalls für eine Teilnahme sprachen sich der Generaldirektor des ORF, Roland Weißmann, und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, aus. Ludwig: „Einen Boykott israelischer Künstlerinnen und Künstler aufgrund ihrer Herkunft lehne ich entschieden ab.“

Kanzler Christian Stocker
Kanzler Christian Stocker(Bild: Eva Manhart)

Weißmann in einem Interview mit der „Krone“: „So wie ich das seit Monaten in der EBU vertrete, habe ich das auch zuletzt im EBU Aufsichtsrat gemacht: Der ORF ist unmissverständlich für die Teilnahme des öffentlich-rechtlichen israelischen Rundfunks KAN beim Song Contest. Dafür werbe ich und werde das auch weiterhin tun, vor allem mit Blick auf die Geschichte Österreichs.“

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) will im Dezember endgültig klären, ob Israel beim nächsten Eurovision Song Contest antreten darf.

Die Infografik zeigt Israels Erfolge beim Eurovision Song Contest von 1973 bis 2025. Israel hat bisher 48 Mal teilgenommen und viermal gewonnen: 1978, 1979, 1998 und 2018. 1983, 1982 und 2025 erreichte Israel den zweiten Platz, 1991 und 2023 den dritten Platz. 2020 fand der Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Quelle: APA.

Boykott droht
Mehrere Länder, darunter Spanien, die Niederlande und Irland, drohen mit einem Boykott, sollte Israel teilnehmen. Sie werfen dem Land vor, für das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung verantwortlich zu sein.

Debatten und Proteste
Monatelang war die Teilnahme Israels am nächsten Eurovision Song Contest in Österreich umstritten. Innerhalb der Europäischen Rundfunkunion (EBU) kam es deswegen zu Protesten und mehreren Sondersitzungen der Mitgliedssender.  

„Wäre fataler Fehler“
Kanzler Stocker klar für Teilnahme Israels am ESC
Titeltraum
Steinwender mit Hearts auf den Spuren von Sir Alex
Neue Zahlen seit 2015
Wien: Jedes 2. Kind ohne deutsche Erstsprache
40 Jahre „Falco 3“
Falco: „Er war kein Rockstar, sondern Entertainer“
Unlimited Orchestra
Eine hell glitzernde Frischzellenkur für die Musik
