Warum ein Körper schneller verwest als ein anderer

Zehn Jahre lang galten zwei Freunde aus dem Mühlviertel als verschwunden, ehe sie am Mittwoch gefunden wurden. Bei den zwei Toten aus dem Moldaustausee soll einer der Männer deutlich weniger zersetzt gewesen sein, als der andere. Rechtsmedizin-Koryphäe Johann Haberl erklärt, wie so etwas möglich ist.