Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖTV-Ass in Brasilien

Julia Grabher ist wieder unter den Top-100!

Vorarlberg
26.10.2025 08:55
Julia Grabher ist wieder in bestechender Form.
Julia Grabher ist wieder in bestechender Form.(Bild: Mattia Martegani)

ÖTV-Ass Julia Grabher steht im Finale des mit 115.000 Dollar dotierten WTA-125-Turniers im brasilianischen Florianopolis und damit ab Montag wieder in den Top-100 der Weltrangliste. Ein Meilenstein für die Dornbirnerin, die sich nach einer langwierigen Handgelenksverletzung zurückkämpfen musste.

0 Kommentare

Schritt für Schritt hatte sich Julia Grabher nach ihrer Handgelenksverletzung aus dem August 2023 wieder an ihren einstigen Toplevel herangetastet, der sie bis auf Platz 54 im WTA-Ranking gebracht hatte. Jetzt hat die 29-Jährige auf dem beschwerlichen Weg zurück eine bedeutende Marke wieder erreicht: Die Dornbirnerin steht beim WTA-125-Challenger in Florianópolis im Finale und damit am Montag wieder in den Top 100 der Welt.

Lesen Sie auch:
Julia Grabher ist auf dem Weg zurück in die Top-100.
In Florianopolis
Julia Grabher sinnt im Viertelfinale auf Revanche
24.10.2025
Krone Plus Logo
In Miami kam der Sieg
Julia Grabher darf nach Durststrecke durchatmen
20.03.2025
Wie Dominic Thiem
Grabher spricht über Hand-Verletzung und Comeback
17.09.2023
Wie Dominic Thiem
Grabher muss Saison nach OP vorzeitig beenden
08.09.2023

Die letzte Hürde für die Vorarlbergerin ist heute Sonntag (18/MEZ) Carole Monnet (WTA 205). Die ungesetzte Französin verhinderte mit einem 2:6, 7:5, 6:4-Halbfinalsieg über die an sieben gereihte Wienerin Sinja Kraus (WTA-Nr.134) gar ein rein rot-weiß-rotes Endspiel.

Grabher, Nummer fünf des Turniers, rang im Semifinale die achtgesetzte Ukrainerin Oleksandra Oliynykova (WTA-Nr.139) in einem 3:05-stündigen Tennisthriller mit 3:6, 7:6 (4), 7:6 (1) nieder und liegt nun im WTA-Liveranking auf Position 98. Mindestens Rang 99 ist ihr gewiss. Sollte sie ihren zweiten WTA-Challenger-Titel nach Bari 2022 erobern, könnte sich sogar Position 92 ausgehen.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 6°
Symbol Regen
Bludenz
7° / 8°
Symbol Regen
Dornbirn
7° / 9°
Symbol Regen
Feldkirch
7° / 9°
Symbol starker Regen

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
186.334 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
158.530 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
155.000 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Mehr Vorarlberg
ÖTV-Ass in Brasilien
Julia Grabher ist wieder unter den Top-100!
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Gefährliche Erreger: Den Legionellen auf der Spur
Krone Plus Logo
Führerscheinprüfungen
Ärger bei Polizisten: Nebenjob wird eingeschränkt
2:2 gegen Hartberg
Last-Minute-Ausgleich! Altach erkämpft sich Remis
SW-Coach Heraf:
„Es war eine sehr gute Energie im Stadion“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf