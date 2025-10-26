Julia Grabher ist wieder unter den Top-100!

Schritt für Schritt hatte sich Julia Grabher nach ihrer Handgelenksverletzung aus dem August 2023 wieder an ihren einstigen Toplevel herangetastet, der sie bis auf Platz 54 im WTA-Ranking gebracht hatte. Jetzt hat die 29-Jährige auf dem beschwerlichen Weg zurück eine bedeutende Marke wieder erreicht: Die Dornbirnerin steht beim WTA-125-Challenger in Florianópolis im Finale und damit am Montag wieder in den Top 100 der Welt.