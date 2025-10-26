Steuerberater hat Klage gegen Austria eingebracht

„Strafanzeige wegen Eingehungsbetrugs“

So etwa die Viktoria Berlin, die im vergangenen Sommer in die 4. Liga abstieg. Da klagt ein Großteil der Spieler auf fehlende Gehälter – Anfang November wurde laut deutschen Medien ein Sammeltermin anberaumt. Trainer Thomas Kost soll aus selbigem Grund das Handtuch geworfen haben. Der deutsche Rechtsanwalt Steffen Golle vertritt nach eigenen Angaben zehn Viktoria-Akteure, sagt dem Medium „Tag24“ dazu: „Am 23. Oktober ging eine Strafanzeige wegen Eingehungsbetrugs raus.“ Eine Bestreikung des Heimspiels am 1. November sei demnach sogar möglich.