So könnten Winterspiele in Salzburg aussehen

Salzburg scheiterte zweimal mit einer Olympia-Bewerbung

Rückblick: Die Mozartstadt bewarb sich für die Spiele 2010 in Vancouver und vier Jahre später in Sotschi. Beide Male kamen drei Kandidaten in die engere Auswahl, in beiden Fällen scheiterte der rot-weiß-rote Kandidat schon in der ersten Runde. Die Vorzeichen haben sich inzwischen allerdings geändert. Kannte der Gigantismus im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) damals keine Grenzen, so hat man inzwischen einen deutlich bescheideneren und nachhaltigeren Weg eingeschlagen. Für Mailand und Cortina war ein Gros der Wettkampfstätten bereits vorhanden, dafür nahm man sogar enorme Distanzen zwischen den einzelnen Wettkampfstätten in Kauf.