Pensionist feiert als Hüttenwirt Job-Comeback!

Bis zur Wiedereröffnung am 2. November wartet auf Schüttelkopf und sein Team noch jede Menge Arbeit. Das zeigt sich auch beim Besuch der „Krone“ auf der Klagenfurter Hütte. Während das Innere einer Grundreinigung unterzogen wird, schuften draußen die Helfer und verräumen das lebenswichtige Brennholz. Auch die ersten Getränke werden für den anstehenden Winter bereits gebunkert.

Geselliges Eierspeis-Event geplant

Mit dem Start am 2. November dürfen sich Wanderer und Alpinisten jedes Wochenende „bei entsprechendem Wetter“ auf die Gaumenfreuden und die Gastlichkeit von Schüttelkopf und seinem Team freuen. „Vom 26. Dezember bis zum 2. Jänner sind wir dann jeden Tag hier. Auch die beliebte Eierspeisparty wird es wieder geben.“