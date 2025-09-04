Glasfaser: Harte Kritik an Strategie der Regierung

Kosten von bis zu 43.000 Euro pro Haushalt

Die Kritik an der Breitbandoffensive der Bundesregierung ist nicht neu. Bereits vor knapp einem Jahr wurden mit Verweis auf Zahlen der Regulierungsbehörde RTR die noch unter der seinerzeitigen Telekomministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ins Leben gerufene Initiative heftig kritisiert. Von Kosten bis zu 43.000 Euro pro Haushalt war die Rede. Der „Kurier“ nannte damals als Beispiel das Lavanttal, wo 2163 Haushalte einen Anschluss ans Breitbandnetz erhielten. Die Steuerzahler haben das 27-Millionen-Euro-Projekt mit fast 14 Millionen Euro gefördert, womit jeder Haushalt rund 6400 Euro Unterstützung aus der Staatskasse erhielt.