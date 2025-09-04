Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

A1, Magenta, „Drei“

Glasfaser: Harte Kritik an Strategie der Regierung

Digital
04.09.2025 13:07
Die Regierung fördert Glasfaseranschlüsse mit Tausenden Euro – doch nur ein Bruchteil werde auch ...
Die Regierung fördert Glasfaseranschlüsse mit Tausenden Euro – doch nur ein Bruchteil werde auch genutzt, so die Netzbetreiber.(Bild: Martin Steiger)

Die Telekommunikations-Netzbetreiber A1, Magenta und „Drei“ üben massive Kritik am bisherigen Breitbandausbau der Bundesregierung. 2,4 Milliarden Euro seien investiert worden, lediglich rund acht Prozent der Breitbandanschlüsse würden aber auf Glasfasertechnologie basieren.

0 Kommentare

Gleichzeitig seien die Kosten für die Haushalte massiv angestiegen. Die verbaute Infrastruktur sei von den Konsumenten nicht genützt worden, die Wertschöpfung daher mangelhaft.

Es gebe weit steuerschonendere Mittel für den Breitbandausbau, etwa einfachere Genehmigungsverfahren, hieß es am Donnerstag von den drei Chefs der großen österreichischen Netzbetreiber. Der angekündigte Tiefbauatlas liege bis heute nicht vor. Erst am Mittwoch hatte die Bundesregierung eine Breitbandoffensive angekündigt. Für den Breitbandausbau sollen für die Jahre 2027 bis 2029 jährlich 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kosten von bis zu 43.000 Euro pro Haushalt
Die Kritik an der Breitbandoffensive der Bundesregierung ist nicht neu. Bereits vor knapp einem Jahr wurden mit Verweis auf Zahlen der Regulierungsbehörde RTR die noch unter der seinerzeitigen Telekomministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ins Leben gerufene Initiative heftig kritisiert. Von Kosten bis zu 43.000 Euro pro Haushalt war die Rede. Der „Kurier“ nannte damals als Beispiel das Lavanttal, wo 2163 Haushalte einen Anschluss ans Breitbandnetz erhielten. Die Steuerzahler haben das 27-Millionen-Euro-Projekt mit fast 14 Millionen Euro gefördert, womit jeder Haushalt rund 6400 Euro Unterstützung aus der Staatskasse erhielt.

Im März des heurigen Jahres kritisierte die Interessenvereinigung Open Fiber Austria ihrerseits, dass der Breitbandausbau in Österreich im Schneckentempo vorangehe. Das Land liege weit abgeschlagen hinter Rumänien und Bulgarien, aber immerhin vor Tschechien und Deutschland.

900 Millionen Euro jährlich in Netzausbau
Die Chefs von A1, Magenta und „Drei“ betonten am Donnerstag aber auch die großen Erfolge im Netzausbau in Österreich. Unter dem Dach der „Digitaloffensive Österreich“ (DOÖ) erklärten sie vor Journalisten, dass sie in den vergangenen zehn Jahren bis zu 900 Millionen Euro jährlich in den Ausbau und die Modernisierung der digitalen Infrastruktur investiert haben. Und zwar mit „messbarem Erfolg“.

„Dank der Gesamtinvestition von rund 5,7 Milliarden Euro, davon rund 90 Prozent direkt in die technische Infrastruktur, verfügen Konsumentinnen und Unternehmen heute über eines der leistungsfähigsten Netze Europas. Die 5G-Versorgung liegt im besiedelten Raum bereits bei 98 Prozent, damit ist das EU-Ziel für 2030 bereits erreicht. Österreich zählt außerdem zu den Ländern mit den niedrigsten Endkundentarifen in Europa“, betonten Thomas Arnoldner (A1), Thomas Kicker (Magenta) und Rudolf Schrefl („Drei“).

Mobilfunk als Inflationsdämpfer
Auch 2025 hätten Mobilfunkpreise wieder nachweislich zur Dämpfung der Inflation beigetragen, wurde auf Zahlen der Statistik Austria verwiesen. Wobei: „Unser wunderschönes Land der Berge bedeutet für die digitale Infrastruktur hohe Investitionskosten. Diese sind bei uns in Österreich um 62 Prozent höher als im EU-Schnitt“, rechnete Magenta-CEO Thomas Kicker vor.

Und Rudolf Schrefl, CEO von „Drei“, ergänzte: Die Telekommunikationsbranche erwirtschaftet jährlich rund elf Milliarden Euro Wertschöpfung und sichert direkt oder indirekt die Beschäftigung von jedem/jeder 50. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin im Land.“ Die Wertschöpfung der Branche sei beinahe viermal so hoch wie jene der Landwirtschaft.

Überregulierung und fehlende Rechtssicherheit
Damit war es aber auch schon vorbei mit den guten Nachrichten. Denn statt eines klaren politischen und regulatorischen Bekenntnisses zur Stärkung des Investitionsstandorts würden sich die Telekom-Infrastrukturbetreiber mit Maßnahmen konfrontiert sehen, „die das Gegenteil signalisieren“. Nämlich mit „Überregulierung, fehlender Rechtssicherheit und bürokratischen Hürden“.

Lesen Sie auch:
Sturzgefahr durch Schotter, bei Hitze Staub und bei Regen Gatsch – Ernst Graf übt massive ...
Gefährliche Straßen
Glasfaserbaustelle: „Leben in einer Schotterwüste“
30.07.2025
Nach grossen Plänen
Wirbel um plötzlichen Stopp von Glasfaser-Ausbau
24.07.2025
Millioneninvestitionen
800 Kilometer Glasfaser werden heuer neu verlegt
20.06.2025

„Wir haben eine paradoxe Situation in Österreich: Jene, die am meisten Wertschöpfung in Österreich schaffen – Glasfaserausbauer und Mobilfunkbetreiber – werden am stärksten reguliert. Wer keine Infrastruktur betreibt und sich in fremde Netze einmietet, wird kaum reguliert. Und globale Tech-Giganten, die keine Steuern zahlen und nichts in den Standort investieren, entziehen sich jeglicher Regulierung. Das entbehrt jeder Logik“, meinte Thomas Arnoldner, Group Deputy CEO von Marktführer A1.

Verfahrensdauer bis zu zwei Jahre
Er ortet einen Widerspruch zwischen der politischen Ankündigung und der regulatorischen Praxis. „So überprüft die Regulierungsbehörde RTR sämtliche Entgeltbestimmungen, ohne dass dadurch Rechtssicherheit entsteht. Auch Frequenzauktionen enthalten klar investitionsfeindliche Auflagen, obwohl es keinen Anlass dafür gibt“, so die Kritik. Zudem würden Genehmigungsverfahren nicht selten bis zu 24 Monaten dauern.

Gemeinsam forderten A1, Magenta und „Drei“ am Donnerstag „ein klares Bekenntnis zu privatwirtschaftlichen Investitionen in die kritische Infrastruktur, einen Stopp investitionsfeindlicher, regulatorischer Auflagen und eine effektive Deregulierung statt Lippenbekenntnisse“.

Mobilfunknetz komplett in ausländischer Hand
A1, Magenta und „Drei“ befinden sich allesamt unter der Kontrolle ausländischer Konzerne. Die Mehrheit an der einst staatlichen A1 Telekom Austria hält die mexikanische America Movil, der Staat Österreich ist mit 28 Prozent beteiligt. Magenta ist Teil der Deutschen Telekom und „Drei“ befindet sich im Besitz des chinesischen Mischkonzerns Hutchison.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Seit 2019 läuft ein groß angelegter Lauschangriff der chinesischen Hackergruppe „Salt Typhoon“ – ...
Krone Plus Logo
FBI-Mann schlägt Alarm
So sammeln China-Hacker Material über „fast jeden“
Krone Plus Logo
Drei Geräte in einem
Dreame H15 Mix: Neuer „Transformer“-Sauger im Test
Sehen aus wie Fassadenplatten, sind aber Solarzellen: Eine Firma aus den Niederlanden hat dieses ...
Krone Plus Logo
Indoor, biegsam, bunt
Daran wird in Laboren der Solarindustrie geforscht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.920 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
170.629 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
150.210 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1693 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1298 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1247 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Digital
A1, Magenta, „Drei“
Glasfaser: Harte Kritik an Strategie der Regierung
„Krypto explodiert!“
Trump-Familie macht mit Bitcoin Hunderte Millionen
Datenschutz verletzt
Google fasst über 400 Mio. US-Dollar Strafe aus
Monopol-Prozess in USA
Google muss Android und Chrome nicht verkaufen
Drehstart im Jänner
„GoT“-Star Sophie Turner ist die neue Lara Croft!

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf