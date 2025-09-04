Nach Treffen mit Putin: Agenten putzen Kim-DNA weg

Der Kreml-Reporter Alexander Junaschew veröffentlichte ein Video, das die Szenen nach dem Treffen zwischen den beiden Staatschefs zeigt. Zu sehen ist ein Agent von Kim Jong-un, der penibel alle Oberflächen abwischt, mit denen sein Chef in Berührung gekommen war. Der Mann putzte mit einem Tuch den Sessel ab, auf dem Kim noch kurz zuvor saß, und säuberte auch den Beistelltisch daneben, bevor er den Raum verließ. Eine Frau trug das Wasserglas des Diktators weg.