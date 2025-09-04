USA schieben nun geflüchtete russische Bürger ab

„Wir fühlten uns wie Kriminelle“

„Ich rief meine Verwandten an und sagte ihnen: Ich werde wahrscheinlich sterben“, so der Russe weiter. Er sei legal über die mexikanische Grenze in die USA eingereist und dort zu einem Interview eingeladen worden. Dabei wurde er sofort in Gewahrsam genommen. In Haft sei er stundenlang gefesselt gewesen zu sein, ihm sei eine regelmäßige medizinische Versorgung verweigert worden und er habe weder Informationen über seinen rechtlichen Status noch darüber erhalten, wann er vor Gericht erscheinen würde. „Wir fühlten uns wie Kriminelle behandelt und nicht wie Menschen, die um Schutz bitten“, erklärte der Mann, der anonym bleiben wollte.