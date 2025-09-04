Mercosur wird die ÖVP noch sehr lange beschäftigen

Das Wörtchen Mercosur wurde in den Reden nicht erwähnt

Konkret wettern die Landwirte und ihre Vertreter gegen den Pakt, der von der EU bald durchgewunken werden soll. Für die ÖVP ist das eine klassische Pattstellung. Aus wirtschaftlicher Sicht ist man dafür, aus bäuerlicher Sicht dagegen. Bei ihren Reden ließen Stocker und Totschnig das Wort Mercosur bewusst aus, zwischen den Zeilen war aber zu hören, wie weit man hier von einer Linie entfernt ist.