Plakolm: Weniger Sozialhilfe für Großfamilien

Nun kann ein Magnet nur anziehen, was in unmittelbarer Nähe ist. Seit 2015 haben acht Millionen Asylwerber die EU erreicht, knapp vier Millionen haben Asyl erhalten. Drei Viertel dieser Flüchtlinge wurden in nur fünf der 27 EU-Länder untergebracht. Umgerechnet auf die Bevölkerung sind nirgendwo mehr als in Österreich aufgenommen worden. Die ÖVP ist seit beinahe 40 Jahren in Regierungsverantwortung. Seit 2017 gab es, von Brigitte Bierlein abgesehen, nur Bundeskanzler der ÖVP – Kurz, Löger, Kurz, Schallenberg, Nehammer, Schallenberg, Stocker. Wieso haben Sie so viele Flüchtlinge ins Land gelassen?

Wir sprechen von einer Entwicklung der letzten zehn Jahre. Gerade, wenn wir 2015 betrachten, wo bestimmt Fehler passiert sind. Denn es hätte damals gar nicht so weit kommen dürfen, dass Menschen überhaupt bis an die EU-Außengrenze kommen. Es hat sich aber auch der Kurs in der Politik deutlich verändert. Auch international. Das sehe ich auch als Europaministerin.