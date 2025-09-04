Vorteilswelt
„Stachelschwein“-Plan

Macron: 26 Länder planen Schutztruppen für Ukraine

Außenpolitik
04.09.2025 17:19
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron(Bild: AFP/LUDOVIC MARIN)

26 Länder sagen der Ukraine nach einer Waffenruhe eine Sicherungstruppe zu. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag mitgeteilt. Die Ukraine müsse zu einem „stählernen Stachelschwein“ werden, sagte von der Leyen kürzlich

0 Kommentare

Die 26 Länder hätten sich formell verpflichtet, Truppen als Rückhalt in der Ukraine zu stationieren oder auf dem Land, auf See oder in der Luft präsent zu sein. So wollen sie die Ukraine nach einem Kriegsende stärken und einen Frieden absichern, sagte Macron nach Beratungen der sogenannten „Koalition der Willigen“ in Paris. Am Ende der Beratungen sei beschlossen worden, mit den politischen und rechtlichen Arbeiten zu beginnen, um diese Sicherheitsgarantien umzusetzen.

Macron: Streitmacht „soll den Frieden sichern“
Weitere Länder prüften noch, ob sie sich beteiligen werden. „Diese Streitmacht hat weder den Willen noch das Ziel, Kriege gegen Russland zu führen, sondern soll den Frieden sichern und ein klares strategisches Signal setzen“, sagte Macron. „Sie wird im Rahmen eines Waffenstillstands eingesetzt werden, nicht an der Frontlinie, sondern in Gebieten, die derzeit festgelegt werden, aber sie soll jede neue größere Aggression verhindern und die 26 Staaten ganz klar in die dauerhafte Sicherheit der Ukraine einbeziehen.“

Selenskyj und Macron bei der Pressekonferenz in Paris.
Selenskyj und Macron bei der Pressekonferenz in Paris.(Bild: EPA/LUDOVIC MARIN / POOL)

Für die Ukraine gibt es nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der „Koalition der Willigen“ ein Einvernehmen über den allgemeinen Rahmen von Sicherheitsgarantien. Eine starke ukrainische Armee sei dabei von zentraler Bedeutung, sagt er. Zudem seien sich alle einig, dass Russland jede Friedensinitiative ablehne.

US-Präsident Donald Trump forderte die europäischen Staats- und Regierungschefs einem Vertreter des Weißen Hauses zufolge auf, kein russisches Öl mehr zu kaufen. Damit finanziere Moskau seinen Krieg gegen die Ukraine, habe Trump bei einer Telefonkonferenz mit europäischen Politikern nach dem Treffen der „Koalition der Willigen“ gesagt. Zudem habe er gefordert, wirtschaftlichen Druck auf China auszuüben, da es die russischen Kriegsanstrengungen finanziere.

Mehr als 30 Staatschefs
Mehrere europäische Staats- und Regierungschefs und Selenskyj hatten im Anschluss an Beratungen von mehr als 30 Staats- und Regierungschefs Beratungen mit Trump über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine aufgenommen. An dem Treffen der Koalition hatten neben den Staats- und Regierungschefs aus europäischen Ländern auch Vertreter Japans, Australiens und Neuseelands, sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa teilgenommen. 

Meinl-Reisinger: „Teilen gemeinsames Ziel“
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) war virtuell in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) beim Gipfel dabei. „Als Beobachterstaat teilen wir mit allen Beteiligten ein gemeinsames Ziel: Ein nachhaltiger Frieden in der #Ukraine. Österreich steht auch weiterhin als Verhandlungsort zur Verfügung und tritt für die Sicherheit und Stabilität der Ukraine und Europas ein“, schrieb Meinl-Reisinger im Anschluss der Beratungen auf Twitter.

Merz droht mit härteren Strafmaßnahmen
Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz drohte indes mit weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland, sollte es keine Bewegung bei den Verhandlungen um einen Waffenstillstand in der Ukraine geben. „Spiele die russische Seite weiter auf Zeit, werde Europa den Sanktionsdruck erhöhen, um so die Chancen auf eine diplomatische Lösung zu erhöhen“, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Donnerstag.

Donald Trump, Beate Meinl-Reisinger, Emmanuel Macron, Wolodymyr Selenskyj
Paris, Russland, Ukraine
Folgen Sie uns auf