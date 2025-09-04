Goldpreis könne auf mehr als 3800 Euro steigen

US-Präsident Donald Trump versucht, seinen Einfluss auf die unabhängige Fed zu erhöhen. So hat er bereits Direktorin Lisa Cook entlassen, die sich dagegen juristisch zur Wehr setzt. Der Fall hat an den Finanzmärkten neue Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank ausgelöst. Bisher hat noch kein US-Präsident je ein Mitglied des Fed-Direktoriums entlassen. Das Gesetz sieht vor, dass es dafür einen wichtigen Grund braucht.