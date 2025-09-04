Bumm! Bullen bauen in Kapfenberg einen neuen Stall

Der Zeitplan: In den nächsten zwei Monaten soll die Finalisierung der Fördergespräche mit der öffentlichen Hand (Stadtgemeinde, Land Steiermark) stattfinden. Nach Rücksprache mit der Baudirektion in Abhängigkeit des finalen Standortes braucht es ein halbes bis dreiviertel Jahr an Genehmigungs- und Verfahrensabläufen. „Wir gehen davon aus, dass wir im Spätsommer bis Herbst 2026 mit dem Bau beginnen“, hofft Schrittwieser. „Und in der zweiten Hälfte von 2027 wollen wir das rote Band durchschneiden.“