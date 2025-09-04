Trump-Familie macht mit Bitcoin Hunderte Millionen

Trump-Söhne halten rund 20 Prozent

Der Anteil von Eric Trump und Donald Trump Jr., die rund 20 Prozent an dem Unternehmen halten, hatte damit einen Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Auf dem Höchststand des Tages war die Beteiligung sogar 2,6 Milliarden Dollar wert. Der Kryptobereich ist zu einem wichtigen Teil der Geschäfte der Familie des US-Präsidenten geworden.