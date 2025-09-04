Trump-Familie macht mit Bitcoin Hunderte Millionen

Eine Bitcoin-Firma, an der zwei Söhne des US-Präsidenten Donald Trump beteiligt sind, hat bei ihrem Börsengang am Mittwoch zeitweise ihren Wert mehr als verdoppelt.
Die Aktien des Bitcoin-Schürfers American Bitcoin Corp stiegen an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq auf bis zu 14,52 Dollar (12,46 Euro). Zum Handelsschluss notierten sie mit einem Plus von 16,5 Prozent bei 8,04 Dollar.
Trump-Söhne halten rund 20 Prozent
Der Anteil von Eric Trump und Donald Trump Jr., die rund 20 Prozent an dem Unternehmen halten, hatte damit einen Wert von 1,5 Milliarden Dollar. Auf dem Höchststand des Tages war die Beteiligung sogar 2,6 Milliarden Dollar wert. Der Kryptobereich ist zu einem wichtigen Teil der Geschäfte der Familie des US-Präsidenten geworden.
Die Trump Organization hatte sich bisher auf Immobilien und Golfplätze konzentriert. „Krypto explodiert“, sagte Eric Trump am Mittwoch in einem Interview. Der Kryptobereich mache derzeit mindestens die Hälfte seiner Tätigkeit aus.
Opposition kritisiert Interessenskonflikt
Das Engagement der Familie im Kryptogeschäft ruft jedoch Kritiker auf den Plan. Abgeordnete der Demokraten und Aufsichtsbehörden für Regierungsethik werfen der Familie einen Interessenskonflikt vor, da der Präsident die Regulierung der Branche lockere.
Eric Trump wies die Kritik als „wahnsinnig“ zurück. „Mein Vater hat absolut nichts mit diesem Unternehmen zu tun“, sagte er. „Er regiert eine Nation. Er ist in keiner Weise in unsere Geschäfte involviert.“
