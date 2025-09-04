„Gregerl“: ÖFB-Stürmer nicht an Messi & Co. messen

Mit einer guten Bilanz rückte Florucz beim Team ein: Vier Tore in sechs Liga-Spielen erzielte der 24-Jährige für Union Saint-Gilloise. Der ÖFB-Neuling, der erst ein Länderspiel absolvierte, könne noch mehr aus sich herauskommen, meinte Gregoritsch. „Ich glaube, dass er super Potenzial hat. Er hat einen extrem guten linken Fuß, weiß auch, wo er hinlaufen muss, um gefährlich zu sein.“ Zudem spiele Florucz beim amtierenden Landesmeister und Champions-League-Starter. „Wenn er dort seine Quote so hält, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er kurz- oder mittelfristig gesehen für die Nationalmannschaft unverzichtbar sein wird.“