„Wie Softcore-Porno!“

Robbie & Elordi: Sex-Orgien in Brontë-Klassiker

Society International
04.09.2025 18:00

Fans sind fassungslos – und zugleich elektrisiert! Hollywood-Star Margot Robbie (35) und Frauenschwarm Jacob Elordi (28) sorgen mit scharfen Sex-Szenen im brandneuen Trailer – oben ansehen – zur Emily-Brontë-Verfilmung „Wuthering Heights“ („Sturmhöhe“) für Mega-Aufsehen.

Statt züchtigem Kostüm-Drama liefern die beiden Leinwand-Schönen nackte Haut, stöhnende Leidenschaft und jede Menge Andeutungen. Zuschauer im Netz sprechen bereits von „Softporno im Kinoformat“ – so freizügig war Brontës Klassiker noch nie!

Jacob Elordi und Margot Robbie im Trailer von „Wuthering Heights“
Jacob Elordi und Margot Robbie im Trailer von „Wuthering Heights“(Bild: Viennareport)

Ob beim Öffnen eines Korsetts, schweißnassen Umarmungen oder bizarren Symbolbildern (Finger im Fischmaul!) – der Trailer lässt tief blicken und bringt Social Media zum Kochen. „Das ist doch kein Liebesdrama mehr, das ist Kunst meets Kamasutra!“, schreibt ein User.

Jacob Elordi im Trailer von „Wuthering Heights“
Jacob Elordi im Trailer von „Wuthering Heights“(Bild: Viennareport)

Margot Robbie spielt die ungestüme Catherine Earnshaw, während Jacob Elordi als Heathcliff ihre verbotene Liebe entfacht. Regie führte Emerald Fennell („Promising Young Woman“), die für ihre schonungslosen Bilder bekannt ist.

Lesen Sie auch:
Anna-Nicole-Smith-Film
Margot Robbie soll sich in Busenwunder verwandeln
12.03.2025

Klar ist: Dieser „Wuthering Heights“ wird keine brave Kostüm-Romanze, sondern ein düsteres, erotisches Spektakel – Kinostart ist pünktlich zum Valentinstag 2026.

