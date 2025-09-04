Schnell wie der Wind! Venier hat geheiratet

Diese Frau verliert echt keine Zeit – so flott, wie sie sich rund um den Globus die Pisten des alpinen Ski-Weltcups hinuntergestürzt hat, so flott hat Stephanie Venier im Sommer 2025 wichtige Weichstellungen für ihre Zukunft vorgenommen! Nachdem sie am 3. August ihre Verlobung, am 7. August ihr Karriere-Ende und am 29. August ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, verkündete die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach heute ihre Vermählung …
Auf Instagram postete die 31 Jahre alte Tirolerin am Donnerstagnachmittag Bilder ihrer am Vortag auf der Stöttlalm in Tirol erfolgten Hochzeit mit ihrem ÖSV-Kollegen Christian Walder. „Zwei Seelen, ein Herz. Für immer Dein!” betitelte Venier ihr Posting, das binnen Kurzem über 3000 Likes einsammeln konnte.
Mitte April hatte Venier bei ihrem Besuch in der „Krone“ erstmals laut über ein mögliches Karriere-Ende spekuliert, Anfang August war es dann wenige Tage nach ihrer Verlobung offiziell geworden: Sie gab im Rahmen einer Pressekonferenz in ihrer Heimat Oberperfuss auf der Sulzstich-Hütte bekannt, ihre Skier in die Ecke zu stellen.
Venier: Froh, am Höhepunkt abtreten zu können
„Im Mai habe ich zum Trainieren angefangen, aber ich habe gemerkt, es ging mir nicht so einfach von der Hand. Die Motivation ist nicht mehr so richtig gekommen“, begründete Venier ihren Schritt. Sie sei froh, am Höhepunkt abtreten zu können.
Das Ende hatte sich dabei durchaus angekündigt – denn zum einen klagte Venier schon zu Beginn des vergangenen Winters über Knieschmerzen, die Ärzte rieten ihr zu einer Operation – sie entschied sich dagegen, biss durch. Und wurde in Saalbach belohnt ...
„Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt!“
Und kaum hatte die Ski-Öffentlichkeit die Kunde vom Karriere-Ende Veniers richtig realisiert, sorgte die amtierende Super-G-Weltmeisterin ein weiteres Mal für „News“: Dieses Mal mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram postete Venier zuerst eine Story mit den vielsagenden Worten: „Unser bester Teil kommt 2026“. Etwas später folgte auch ein Post, in dem die 31-Jährige eine Ultraschall-Aufnahme zeigt. Dazu ergänzte Venier: „Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt.“
