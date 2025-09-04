Schnell wie der Wind! Venier hat geheiratet

„Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt!“

Und kaum hatte die Ski-Öffentlichkeit die Kunde vom Karriere-Ende Veniers richtig realisiert, sorgte die amtierende Super-G-Weltmeisterin ein weiteres Mal für „News“: Dieses Mal mit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram postete Venier zuerst eine Story mit den vielsagenden Worten: „Unser bester Teil kommt 2026“. Etwas später folgte auch ein Post, in dem die 31-Jährige eine Ultraschall-Aufnahme zeigt. Dazu ergänzte Venier: „Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt.“