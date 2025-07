So macht KI-Hype die Jobsuche zum Frusterlebnis

Hand aufs Herz: Menschen auf Jobsuche, denen es um die Sicherung ihrer ökonomischen Existenz durch den Verkauf von Arbeitsstunden geht, werden sich schon einmal gefragt haben, was sich Firmen (nebst der bloßen Interessensbekundung) davon versprechen, Bewerber vorheucheln zu lassen, dass sie ausgerechnet in diesem Betrieb und keinem anderen arbeiten möchten und den optimalen Lebenslauf mitbringen. Kein Wunder, wenn sich da manch einer von KI-Bots „helfen“ lässt. Was aber den Bewerbungsprozess und damit den Arbeitsmarkt insgesamt verändert – für alle Beteiligten. Krone+ erklärt Ihnen die Folgen der KI-Revolution in der Jobsuche.