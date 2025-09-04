Innsbrucker Luxus-Bäume: Preis wuchs in den Himmel

Israel erklärt Macron nun zur unerwünschten Person
Das steckt dahinter
Mit 54.000 Euro wurde noch vor einem Jahr für 31 Gleditschien gerechnet. Jetzt sind es plötzlich 207.000 Euro! Die „Krone“ beleuchtet die Entstehungsgeschichte. Womöglich wird das ein weiterer Fall für den Innsbrucker Stadtrechnungshof.
Emotional wird in Innsbruck das Thema Umgestaltung des Boznerplatzes in eine „Piazza“ diskutiert. Die Debatte erhält nun neue Brisanz nach Bekanntwerden der Preisexplosion bei der Baumbepflanzung. Wie berichtet hatte Ex-Gemeinderat Gerald Depaoli Alarm geschlagen und von einer Vervielfachung der Kosten gesprochen. Diese ist auch tatsächlich eingetreten, und zwar in einem noch größeren Ausmaß, als von der Stadt offiziell kommuniziert.
