„Schaffen Anreize für einen Wirtschaftsaufschwung“

Einsparungen bei Pensionen und Beamten?

Fiskalrat-Chef Christoph Badelt schlug der Bundesregierung vor, eine Pensionserhöhung unter der Inflation und das Aufschnüren der im Vorjahr beschlossenen Gehaltserhöhung für Beamtinnen und Beamte anzudenken. „Alles, was hier gemacht wird, reduziert auch die Basis für die Folgejahre. Man kann ein Budget schwer sanieren, wenn man die zwei größten Ausgabenblöcke nicht angreift“, argumentierte Badelt. „(...) Natürlich schauen die Verhandler aufeinander.“