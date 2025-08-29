Ein slowenisches Duell um das erste Derby-Tor

Das Derby GAK gegen Sturm wird auch ein Duell unter Freunden. Auch wenn bei den slowenischen Kumpels Tio Cipot und Tomi Horvat derzeit Funkstille herrscht.
Das 202. Grazer Stadtderby GAK gegen Sturm ist Samstag (19.30) mit 16.400 Besuchern ausverkauft – aus sicherheitstechnischen Gründen wird in der Merkur Arena auf die Maximalauslastung von 18.000 verzichtet. Veranstalter GAK hat übrigens gestern mit Fabian Ehmann (Voitsberg) noch sein Tormann-Team verstärkt.
Am Rasen kommt’s morgen auf mehreren Ebenen zum „Derby im Derby“. Denn in beiden Kadern stehen Landesleute aus Dänemark, Frankreich, Deutschland, Kroatien, Slowenien und Österreich. Besonders im Fokus steht das Duell der beiden dicken Freunde aus Murska Sobota, die sich aber seit Tagen aus dem Weg gehen
Normal scherzt GAK-„Zauberer“ Tio Cipot regelmäßig mit Sturms Edeltechniker Tomi Horvat – entweder beim gemeinsamen Kaffee in Graz oder telefonisch: „Diese Woche wollen wir uns nicht sehen, aber beim letzten Gespräch hab ich ihm gesagt, es ist besser für dich, wenn du gar nicht kommst, denn diesmal gewinnen wir“, grinst Tio, „aber Scherz beiseite: Wir sind Freunde, die aus derselben Region stammen, und gemeinsam bei Murska Sobota den Meistertitel geholt und in der Conference League gespielt haben. Und Tomi hat mir viel in Graz gezeigt. Aber jetzt sind wir bei verschiedenen Klubs, und am Platz gibt’s keine Freundschaft!“ Gegen seinen Spezi zu spielen, ist aber Extramotivation: „Man will ihm ja zeigen, wer der Bessere ist! Auf jeden Fall wird es ein richtig hartes Derby: Die ganze Stadt wartet schon auf dieses Spiel.“
Tomis Europacup-Spiele gegen Bodo hat Tio nur am Rande verfolgt: „Ich hab nur die Resultate gesehen. Ich wünsche ihm immer das Beste, aber letztlich ist mir egal, ob Sturm in der Champions League spielt oder nicht.“
Echt zählen würde nur eins: „Ich hoffe, dass wir eines Tages gemeinsam im slowenischen Team spielen. Tomi ist schon dort, ich hab noch zu arbeiten. Aber ich bin zuversichtlich.“ Und der schwarze Tomi würde das begrüßen: „Ich warte schon auf ihn!“
Tomi Horvat ist im „Slowenen-Derby“ im Vorteil: „Jon (Stankovic) und ich sind zwei, Tio nur einer. Wir sind alle gute Freunde, auch jetzt sind wir immer in Kontakt, aber die drei Punkte bleiben bei Sturm. Wir haben gegen den GAK immer gewonnen und werden alles tun, dass dies so bleibt. Wir freuen uns schon aufs Derby. Müde vom Europacup sind wir jedenfalls nicht.“ Die Frage nach dem Sieger stellt sich nach vier Erfolgen gegen die Roten für ihn nicht: „Das wird sicher Sturm sein!“ Zwinkernder Nachsatz: „Wie viel dürfte ich darauf wetten?“
Auf die Frage, wer sein erstes Derby-Tor erzielt, antworten beide wie aus der Pistole geschossen gleich: „Das werde natürlich ich sein!“
