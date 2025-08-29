Ein slowenisches Duell um das erste Derby-Tor

Normal scherzt GAK-„Zauberer“ Tio Cipot regelmäßig mit Sturms Edeltechniker Tomi Horvat – entweder beim gemeinsamen Kaffee in Graz oder telefonisch: „Diese Woche wollen wir uns nicht sehen, aber beim letzten Gespräch hab ich ihm gesagt, es ist besser für dich, wenn du gar nicht kommst, denn diesmal gewinnen wir“, grinst Tio, „aber Scherz beiseite: Wir sind Freunde, die aus derselben Region stammen, und gemeinsam bei Murska Sobota den Meistertitel geholt und in der Conference League gespielt haben. Und Tomi hat mir viel in Graz gezeigt. Aber jetzt sind wir bei verschiedenen Klubs, und am Platz gibt’s keine Freundschaft!“ Gegen seinen Spezi zu spielen, ist aber Extramotivation: „Man will ihm ja zeigen, wer der Bessere ist! Auf jeden Fall wird es ein richtig hartes Derby: Die ganze Stadt wartet schon auf dieses Spiel.“