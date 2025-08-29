Vor Abflug in die Türkei klickten die Handschellen

Direkt am Flughafen erwischt

„Der junge Mann konnte noch vor der beabsichtigten Ausreise am Flughafen Salzburg angehalten werden“, heißt es vonseiten der Ermittler. Er wollte in die Türkei. Der 22-Jährige sei dringend verdächtig, „mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in das Lokal gelangt zu sein und den Geldbetrag entwendet zu haben.“