Schwimmende Schweine auf Elch Emils Spuren

Wo ist er? Wohin geht er? Und wie geht es ihm dabei? Gut 7000 Mitglieder zählt die Facebook-Gruppe „Emil der Elch“ mittlerweile – und nicht nur sie alle fragen sich, wie es mit dem tierischen Wanderer wohl weitergehen wird. So groß ist die Begeisterung mittlerweile, dass Tierschützer und Behörden immer wieder bitten, das Tier in Ruhe ziehen zu lassen, sich nicht zu weit zu nähern und auch mit Drohnen Abstand zu halten.