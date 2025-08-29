Vorteilswelt
Tierische Abkühlung

Schwimmende Schweine auf Elch Emils Spuren

Österreich
29.08.2025 09:00

Seit Tagen unterhält Elch Emil das Land mit seiner Wanderung durch Niederösterreich – doch der Besucher aus dem Norden ist nicht die einzige tierische Sichtung, die Beobachter schmunzeln lässt. 

0 Kommentare

Wo ist er? Wohin geht er? Und wie geht es ihm dabei? Gut 7000 Mitglieder zählt die Facebook-Gruppe „Emil der Elch“ mittlerweile – und nicht nur sie alle fragen sich, wie es mit dem tierischen Wanderer wohl weitergehen wird. So groß ist die Begeisterung mittlerweile, dass Tierschützer und Behörden immer wieder bitten, das Tier in Ruhe ziehen zu lassen, sich nicht zu weit zu nähern und auch mit Drohnen Abstand zu halten. 

Doch Emil ist nicht der einzige Vierbeiner, der Beobachter in Niederösterreich staunen lässt: „Statt Emil schwimmen Wildschweine am Stausee Ottenstein in der Nähe des Campingplatzes“, berichtet Leserreporterin Sabine. 

Statt Elch Emil kühlte sich eine Rotte Wildschweine im Ottensteiner Stausee ab.
Statt Elch Emil kühlte sich eine Rotte Wildschweine im Ottensteiner Stausee ab.(Bild: Gut Ottenstein)

Sie schwimmen gern, aber meist „heimlich“
Wildschweine, die baden, sind gar nicht so selten: Allerdings sind sie dämmerungs- und nachtaktiv, weshalb es nur selten zu Begegnungen mit Menschen kommt. Wildschweine sind tatsächlich ausgezeichnete Schwimmer und könnten mehrere Kilometer im Wasser unterwegs sein.

Lesen Sie auch:
Experten sind sich sicher: „Emil“ ist auf der Suche nach einem Revier und einer Partnerin zur ...
Sorge um Geweihträger
„Emil“ bleibt vorerst in NÖ: Suche nach Herzdame?
27.08.2025
Attraktion in Kroatien
Wildschweine baden im Meer und begeistern das Netz
04.07.2025

Erst im Juli hatten schwimmende Wildschweine im Meer vor Pula das Netz begeistert. Nach ihrem erfrischenden Bad trotteten die Tiere wieder an Land – unter zahlreichen neugierigen Blicken von Touristen.

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare
Folgen Sie uns auf