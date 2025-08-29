Amal stiehlt die Show & Naomi Watts zum Verlieben!

Der rote Teppich der Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in Venedig ist traditionell ein Laufsteg der Extraklasse – und auch in diesem Jahr zeigen sich die Stars in zauberhaften und perfekt auf ihre Partner abgestimmten Looks.
Hand in Hand und sichtbar verliebt schritten Naomi Watts und Ehemann Billy Crudup zur Premiere von „Jay Kelly“.
Während sich der Himmel über Venedig regnete, brachte Watts in ihrer bodenlangen Kreation mit schimmernden Blüten-Applikationen und schwarzer Schleife märchenhafte Leichtigkeit auf den Teppich. An ihrer Seite punktete Crudup in klassischer Eleganz: cremefarbenes Smoking-Jackett, schwarze Fliege, makellos. Ein Auftritt, der die feine Balance aus Understatement und Star-Appeal perfekt traf.
Amal Clooney – Königin in Fuchsia
Sie war der unangefochtene Blickfang des Abends: Amal Clooney. In einem atemberaubenden, schulterfreien Fuchsia-Kleid, vorne als Mini, hinten mit dramatischer Schleppe, bewies die Menschenrechtsanwältin einmal mehr ihren sicheren Modeinstinkt. Metallic-Heels, eine goldene Clutch und funkelnde Statement-Ohrringe machten den Look vollkommen.
George Clooney, wegen einer Nebenhöhlenentzündung angeschlagen, aber charmant wie immer, glänzte im klassischen Smoking und ließ seiner Frau alle Bühne.
Laura Dern & Jaya Harper – Mutter-Tochter-Glamour
Eine seltene, dafür umso schönere Erscheinung: Oscarpreisträgerin Laura Dern brachte Tochter Jaya Harper mit nach Venedig.
Dern zeigte sich in einem extravaganten grünen Kleid mit schwarzem, barbed-wire-inspiriertem Overlay – ein Mode-Statement zwischen Couture und Kunst. Jaya setzte auf jugendliche Eleganz: ein himmelblaues Kleid mit Cut-Outs und funkelnden Akzenten, das frisch und glamourös zugleich wirkte.
Shailene Woodley – Bein frei in Mini
Shailene Woodley bewies Mut zur Kürze und präsentierte sich im Mini-Dress – eine willkommene Abwechslung zu den wallenden Roben des Abends. Mit ihren endlos langen Beinen zog die Schauspielerin mühelos die Blicke auf sich und sorgte für jugendliche Frische auf dem roten Teppich.
Hier sind noch mehr Bilder der Premiere:
Während Amal Clooney mit ihrer fuchsiafarbenen Robe den ultimativen Wow-Moment kreierte, setzten Naomi Watts und Billy Crudup auf zeitlose Eleganz. Laura Dern und Tochter Jaya verkörperten harmonischen Mutter-Tochter-Glam, und Shailene Woodley bewies, dass weniger Stoff manchmal mehr Wirkung entfaltet.
