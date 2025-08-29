Vorteilswelt
Hollywood in Venedig

Amal stiehlt die Show & Naomi Watts zum Verlieben!

Star-Style
29.08.2025 08:57
Die britische Schauspielerin Naomi Watts und der US-amerikanische Schauspieler Billy Crudup ...
Die britische Schauspielerin Naomi Watts und der US-amerikanische Schauspieler Billy Crudup posieren verliebt auf dem roten Teppich vor der Vorführung des Films „Jay Kelly“, der im Wettbewerb der 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig am 28. August 2025 auf dem Lido von Venedig präsentiert wurde.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Der rote Teppich der Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in Venedig ist traditionell ein Laufsteg der Extraklasse – und auch in diesem Jahr zeigen sich die Stars in zauberhaften und perfekt auf ihre Partner abgestimmten Looks. 

0 Kommentare

Hand in Hand und sichtbar verliebt schritten Naomi Watts und Ehemann Billy Crudup zur Premiere von „Jay Kelly“.

Während sich der Himmel über Venedig regnete, brachte Watts in ihrer bodenlangen Kreation mit schimmernden Blüten-Applikationen und schwarzer Schleife märchenhafte Leichtigkeit auf den Teppich. An ihrer Seite punktete Crudup in klassischer Eleganz: cremefarbenes Smoking-Jackett, schwarze Fliege, makellos. Ein Auftritt, der die feine Balance aus Understatement und Star-Appeal perfekt traf.

An der Seite von Ehemann Billy Crudup strahlte die 56-Jährige im Traumkleid!
An der Seite von Ehemann Billy Crudup strahlte die 56-Jährige im Traumkleid!(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Beige, bodenlang, mit glitzernden Blüten und schwarzer Schleife.
Beige, bodenlang, mit glitzernden Blüten und schwarzer Schleife.(Bild: EPA/Riccardo Antimiani)
Er: top-elegant im cremefarbenen Smoking mit schwarzer Fliege.
Er: top-elegant im cremefarbenen Smoking mit schwarzer Fliege.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Ein echtes Power-Paar!
Ein echtes Power-Paar!(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Und sehr süß!
Und sehr süß!(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

Amal Clooney – Königin in Fuchsia 
Sie war der unangefochtene Blickfang des Abends: Amal Clooney. In einem atemberaubenden, schulterfreien Fuchsia-Kleid, vorne als Mini, hinten mit dramatischer Schleppe, bewies die Menschenrechtsanwältin einmal mehr ihren sicheren Modeinstinkt. Metallic-Heels, eine goldene Clutch und funkelnde Statement-Ohrringe machten den Look vollkommen.

George Clooney, wegen einer Nebenhöhlenentzündung angeschlagen, aber charmant wie immer, glänzte im klassischen Smoking und ließ seiner Frau alle Bühne.

Alle Augen auf sie!
Alle Augen auf sie!(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Amal glänzte in knalligem Fuchsia, vorne Mini, hinten Mega-Schleppe.
Amal glänzte in knalligem Fuchsia, vorne Mini, hinten Mega-Schleppe.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Dazu goldene Clutch, Heels und funkelnde Ohrringe.
Dazu goldene Clutch, Heels und funkelnde Ohrringe.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
George Clooney klassisch im Smoking – der perfekte Gentleman an ihrer Seite.
George Clooney klassisch im Smoking – der perfekte Gentleman an ihrer Seite.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Laura Dern & Jaya Harper – Mutter-Tochter-Glamour 
Eine seltene, dafür umso schönere Erscheinung: Oscarpreisträgerin Laura Dern brachte Tochter Jaya Harper mit nach Venedig.

Dern zeigte sich in einem extravaganten grünen Kleid mit schwarzem, barbed-wire-inspiriertem Overlay – ein Mode-Statement zwischen Couture und Kunst. Jaya setzte auf jugendliche Eleganz: ein himmelblaues Kleid mit Cut-Outs und funkelnden Akzenten, das frisch und glamourös zugleich wirkte.

Laura Dern, Jaya Harper, May Nivola und Emily Mortimer
Laura Dern, Jaya Harper, May Nivola und Emily Mortimer(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Shailene Woodley – Bein frei in Mini 
Shailene Woodley bewies Mut zur Kürze und präsentierte sich im Mini-Dress – eine willkommene Abwechslung zu den wallenden Roben des Abends. Mit ihren endlos langen Beinen zog die Schauspielerin mühelos die Blicke auf sich und sorgte für jugendliche Frische auf dem roten Teppich.

Frech, frisch, unwiderstehlich.
Frech, frisch, unwiderstehlich.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Shailene Woodley setzte auf sexy Mini!
Shailene Woodley setzte auf sexy Mini!(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Die 33-Jährige zeigte viel Bein im kurzen Kleid.
Die 33-Jährige zeigte viel Bein im kurzen Kleid.(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
(Bild: AP/Alessandra Tarantino)
Hier sind noch mehr Bilder der Premiere: 

Amal und George Clooney
Amal und George Clooney(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)
Laura Dern
Laura Dern(Bild: AFP/TIZIANA FABI)
Billy Crudup und Naomi Watts
Billy Crudup und Naomi Watts(Bild: AP/Scott A Garfitt)
(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Molly Sims
Molly Sims(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Riley Keough
Riley Keough(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Eve Hewson
Eve Hewson(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)
Eva Robins (l.), Benedetta Porcaroli (Mitte) und Lucrezia Guglielmino
Eva Robins (l.), Benedetta Porcaroli (Mitte) und Lucrezia Guglielmino(Bild: EPA/ETTORE FERRARI)

Während Amal Clooney mit ihrer fuchsiafarbenen Robe den ultimativen Wow-Moment kreierte, setzten Naomi Watts und Billy Crudup auf zeitlose Eleganz. Laura Dern und Tochter Jaya verkörperten harmonischen Mutter-Tochter-Glam, und Shailene Woodley bewies, dass weniger Stoff manchmal mehr Wirkung entfaltet. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Naomi WattsAmal ClooneyLaura Dern
Venedig
LaufstegMutter
