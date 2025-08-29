Vorteilswelt
In Monaco

Conference League: Auslosung ab 13 Uhr LIVE

Fußball International
29.08.2025 05:00
Wer schnappt sich den Pokal?
Wer schnappt sich den Pokal?(Bild: AFP/APA/Sergei GAPON)

Heute geht in Monaco die Auslosung der Conference-League-Ligaphase über die Bühne. Um 13 geht’s los, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Es kommt wieder ein digitales Ziehungssystem zum Einsatz. Auf der Bühne werden keine Kugeln verwendet. Der Losknopf wird zu Beginn der Auslosung einmal gedrückt, wodurch die zufällige Auswahl der Gegner aktiviert wird, einschließlich der Entscheidung, wer zu Hause und wer auswärts spielt.

In der Ligaphase gibt es sechs Spieltage, anschließend folgt die K.-o.-Phase. Das Finale findet übrigens am 27. Mai 2026 in Leipzig statt.

