Täter in den USA „wollte Kinder leiden sehen“

Die Strafverfolgungsbehörde geht davon aus, dass der Täter Kinder leiden sehen wollte. Er sei von der Idee besessen gewesen, Kinder zu töten, sagte der zuständige Staatsanwalt. Man werte derzeit zahlreiche Notizen aus, die sichergestellt worden seien. Der Schütze habe Hass auf viele Gruppen geäußert: Schwarze, Menschen aus Mexiko, Anhängerinnen und Anhänger des Christentums sowie Judentums. Er habe zu Gewalt gegen sie aufgerufen, unter anderem mit Verweis für den Holocaust.